Nuno Correia assina contrato profissional com o V. Guimarães: «Cereja no topo do bolo»

O Vitória continua a segurar jovens pérolas da formação em quem deposita grandes esperanças e, neste sentido, chegou a acordo com Nuno Correia para a assinatura de um contrato profissional.O lateral-direito, de 16 anos, fica agora vinculado aos minhotos até 2025, num passo que considera como muito positivo."É a cereja no topo do bolo. Depois de uma época tão boa a nível individual, fechar o ano com um contrato profissional é algo que motiva ainda mais para o futuro. Quero continuar a ser opção nos Sub-17, agora que já sou mais velho, e ter sempre o objetivo da Seleção. No entanto, sei que este último só depende daquilo que fizer no clube", referiu, em declarações aos meios do Vitória, o fã de João Cancelo.