Nuno Leite: «Foram todos incríveis perante a tragédia que se viveu no domingo»

Nuno Leite fez questão de agradecer a "todos aqueles que contribuíram para que tudo corresse bem", referindo-se ao acidente do adepto que caiu da bancada e que provocou grande alarme no jogo frente ao Vizela da última jornada da Liga."Graças a Deus o nosso adepto está bem. Por ele, já estaria no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, no próximo domingo a apoiar o nosso Vitória. Os momentos dramáticos que vivemos no passado domingo acabaram por ter um final feliz e é isso que nos mais apraz registar", registou o vice-presidente do V. Guimarães, em declarações à margem da visita de uma comitiva do clube ao Infantário Nuno Simões na tarde desta quarta-feira."Gostávamos de agradecer a todos aqueles que contribuíram para que tudo corresse bem, como as equipas médicas do estádio, aos departamentos de segurança e de organização de jogos, as equipas médicas do Vitória e do Vizela, os adeptos dos dois clubes. Foram todos incríveis perante a tragédia que se viveu no domingo", acentuou Nuno Leite, enaltecendo ainda "o trabalho de todos" e agradecendo "as manifestações que têm chegado ao clube, desde Chaves a Faro". "São manifestações de solidariedade para com o nosso adepto, por isso temos de agradecer", concluiu Nuno Leite.