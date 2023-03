Nuno Leite: «Se conseguirmos manter a base, acredito que o Vitória poderá ambicionar voos mais altos»

O Vitória de Guimarães pode realizar "um bom final de campeonato" face à "equipa jovem" que tem, com "potencial enorme", afirmou esta sexta-feira o vice-presidente do clube da Liga Bwin de futebol Nuno Leite.

À margem de uma visita à Escola EB 2 e 3 António Feijó, em Ponte de Lima, que contou ainda com o guarda-redes Bruno Varela e o defesa central Jorge Fernandes, o dirigente realçou que a equipa vitoriana, quinta classificada do campeonato, deve "manter o foco" nas nove jornadas que restam, a começar pela receção ao Paços de Ferreira, 16.º classificado, marcada para 1 de abril.

"Há que continuar a trabalhar, com os pés bem assentes no chão. Temos pela frente um jogo importante com o Paços de Ferreira e, nessa medida, devemos manter o foco e [continuar] muito unidos, de modo a fazermos um bom final de campeonato", realçou, em declarações publicadas no sítio oficial do clube vimaranense.

Convencido de que o plantel vitoriano pode rubricar "uma grande segunda volta", após somar 16 pontos em 24 possíveis nas oito primeiras jornadas, Nuno Leite vincou o "esforço" da direção presidida por António Miguel Cardoso para manter alguns dos atletas mais jovens, tendo dado o exemplo da renovação do defesa Miguel Maga, de 20 anos, até 2027, oficializada na quinta-feira.

"Temos uma equipa jovem e com um potencial enorme. Se conseguirmos manter a base, (...) acredito que o Vitória SC poderá ambicionar voos mais altos", perspetivou.

O vice-presidente do Vitória realçou ainda que a visita a Ponte de Lima é "mais um passo" para o clube de Guimarães se afirmar no Minho, um dia antes de defrontar o Vianense, líder da Série A do Campeonato de Portugal, em jogo particular agendado para as 11:00, no Estádio Doutor José de Matos, em Viana do Castelo, no âmbito da iniciativa 'Conquistadores on tour', lançada em setembro.