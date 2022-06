Nuno Soares Leite: «Queremos chegar a um entendimento com o Casa Pia pelo Jota Silva»

Nuno Soares Leite, vice-presidente do V. Guimarães, concedeu uma entrevista à Rádio Fundação na qual abordou uma série de temas relacionados com a atualidade do clube. Um deles foi a contratação de Jota Silva, extremo que, segundo o Casa Pia, ainda tem contrato com os gansos."O Jota Silva é um jogador de inegável qualidade, vem acrescentar muito ao plantel do Vitória. A prioridade era ter este ativo do nosso lado, é um valor de futuro e vai chegar muito longe. Neste momento, queremos chegar a um entendimento com o Casa Pia, estamos a procurar fazê-lo e acredito que o vamos fazer. Entendo que os adeptos possam estar preocupados, mas a uúnica preocupação deles é que contratámos um excelente ativo. Os sócios tem razões para ter a esperança de que com o Jota Silva será mais fácil atingirmos os nossos objetivos", começou por referir, deixando também uma mensagem de boa sorte a Gui, recentemente transferido para o Almería, e assumindo que não pode garantir que André Almeida continue.Assumindo que eventuais entradas só se poderão dar após a saída de determinados ativos, principalmente daqueles que representam elevados encargos a nível salarial, o dirigente explicou ainda que a direção não quer definir objetivos para não colocar pressão ao plantel: "Quando chegámos procurámos dar condições ao grupo de trabalho que nos permitissem atingir o nosso obejtivo de chegarmos às competições europeias. Conseguimos voltar lá e queremos continuar por muitos anos. A direção não vai balizar os nossos objetivos, é preciso que o grupo de trabalho esteja tranquilo. Não vamos apontar ao 4º lugar ou ao 5º, queremos é entrar em todos os campos com vontade de ganhar. Vamos ter um grupo de trabalho jovem e com qualidade, assim como a equipa técnica. Discurso contido? Penso que é um discurso ambicioso. Não vamos colocar qualquer pressão ao grupo de trabalho, temos é de nos focar no jogo de dia 21 de julho com o Puskás Akadémia para passarmos à próxima eliminatória".Nuno Soares rematou dizendo que chegar ao cargo que ocupa agora é a "maior responsabilidade" da sua vida, explicando que a 'fan zone' nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques será uma realidade em breve e manifestando o desejo de ver o fornecedor entregar os equipamentos para esta temporada dentro do prazo definido e a tempo do primeiro jogo.