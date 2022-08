O adeus emocionado de André Almeida ao V. Guimarães: «Obrigado, meu Vitória»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vito´ria Sport Clube (@vitoriasc_oficial)

Ao fim de 17 anos, André Almeida despediu-se do Vitória. O médio vai agora representar o Valencia e disse adeus ao emblema vitoriano através de um vídeo emotivo."O Vitória esteve sempre na minha vida. Nas minhas conquistas, aprendizagens, crescimento como homem e jogador. Foram 17 anos de rei ao peito, pude vestir as minhas cores e lutar pelo clube e pela cidade que amo. Levo comigo aquilo que é ser vitoriano e vimaranense. Sem nunca esquecer as minhas origens. Cumpri o sonho de jogar no D. Afonso Henriques, de sentir o calor do inesquecível inferno branco. Por tudo isto que vivemos juntos, só te posso dizer: Obrigado, meu Vitória", disse o médio.