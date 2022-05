Oficial: Anderson reforça o V. Guimarães

Anderson é reforço do V. Guimarães. O avançado, que já passou pelo Famalicão, foi apresentado esta quinta-feira, tendo assinado um contrato válido até 2025.A operação não envolveu contrapartidas financeiras e o emblema minhoto fica agora com 100% do passe do jogador, que se desvinculou dos chineses do Beijing Guoan.