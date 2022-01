Oficial: André André é reforço do Al Ittihad

André André é reforço do Al Ittihad. O emblema saudita apresentou uma proposta financeiramente irrecusável para o jogador e a SAD, que não queria perder um elemento tão importante, viu-se obrigada a cumprir a palavra dada aquando da última renovação, de que o deixaria sair no caso de surgir uma situação como esta que agora se verificou.O médio e capitão será cedido pelo Vitória ao Al Ittihad por seis meses, ficando o clube saudita com opção de compra no valor de 1 milhão de euros, apurou. Aos 32 anos, será a primeira aventura no estrangeiro para André André, ele que esta época foi utilizado por Pepa em 19 jogos e marcou dois golos.