Oficial: André Silva reforça o V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou esta sexta-feira a contratação de André Silva, avançado que chega do Arouca. O jogador, de 25 anos, assinou até junho de 2026.O clube minhoto informou que adquiriu 25% dos direitos económicos do dianteiro brasileiro por um milhão de euros, podendo ainda conseguir até 80% do passe do jogador.André Silva prepara-se para cumprir a sexta época em Portugal, depois de ter representado ainda o Rio Ave antes de rumar ao Arouca em 2019/20. Nas duas últimas épocas, o avançado apontou 20 golos pelos arouquenses, sendo que um deles lhe valou o prémio de Golo do Ano em 2021/22.