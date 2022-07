Oficial: Bruno Duarte reforça o Damac e rende encaixe de 600 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora sim, é oficial: Bruno Duarte é reforço do Damac, da Arábia Saudita. Confirma-se, assim, a notícia adiantada por Record a propósito da saída do avançado, que rende, para já, 600 mil euros, verba à qual podem ser acrescentados 100 mil euros mediante o cumprimento de objetivos.Termina, desta forma, a ligação do brasileiro aos minhotos, ao fim de três anos. Neste período, Bruno Duarte fez 98 jogos e marcou 23 golos.