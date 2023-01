Oficial: Jefferson é reforço para a equipa B do V. Guimarães

O Vitória anunciou esta tarde a contratação de Jefferson, um defesa-esquerdo de 19 anos, oriundo do Vila Nova. O novo reforço começa a sua etapa em Guimarães na equipa B, assinando um contrato de empréstimo com opção de compra, cujo o valor o clube vitoriano não divulgou."Estou muito feliz por estar a dar este passo na minha carreira. Há muitos jovens em busca do sonho de jogar na Europa e eu posso fazê-lo num clube grande como o Vitória", disse o jovem jogador aos meios do Vitória."Todos os jogadores que chegam ao Vitória têm, naturalmente, o desejo de chegar à equipa principal mas eu sei que o meu caminho terá de começar aqui. Estou realmente feliz por estar a viver esta oportunidade e espero agarrá-la. Já consegui ver alguns jogos da Liga 3 e, também pelo que tenho lido, é uma prova muito competitiva e com muitos jovens talentos. Aliás, o Vitória também é prova disso, até porque há muitos jogadores na equipa principal que no ano passado estavam no terceiro escalão", disse ainda Jefferson.