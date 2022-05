Oficial: Matheus Índio é reforço do V. Guimarães até 2025

Agora sim, é oficial: Matheus Índio é reforço do V. Guimarães. O anúncio foi feito pelo próprio clube, esta quarta-feira, numa nota através da qual foi também divulgado que o médio, oriundo do Trofense, irá ficar vinculado aos conquistadores até 2025.A operação custou aos cofres do Vitória 250 mil euros, sendo que os minhotos ficam apenas detentores de 50% do passe do jogador.