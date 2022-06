Oficial: Maxwell Woledzi é reforço do V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Maxwell Woledzi, defesa-central ganês que atuava no Nordsjælland, da Dinamarca. O jovem, cujo passe custou 100 mil euros aos minhotos, assinou um contrato válido até 2025.Apesar de ter adquirido a totalidade do passe do atleta, o Vitória informou que o Nordsjælland reservou 25 por cento de uma futura venda do jovem, que iniciará o seu trajeto em Guimarães pela equipa B. Nas primeiras declarações com a nova camisola, Woledzi não escondeu a entusiasmo."Escolhi o Vitória porque acredito que é o melhor passo para o meu desenvolvimento, é por isso que estou aqui. Quando soube do interesse do Vitória, fui pesquisar o clube, a sua história, e percebi rapidamente que é um clube que aposta nos jovens jogadores. Olhei, também, para o exemplo do Abdul Mumin, que é um jogador de quem gosto muito, como que um irmão mais velho, que evoluiu muito desde que chegou a Guimarães. Vi também que têm adeptos muito devotos, como apoiam a equipa e isso puxará ainda mais por mim. Quero que os adeptos vejam que sou um jogador que dá tudo por este emblema", referiu o jogador, que se apresentou como um jogador bom com bola nos pés e que gosta dos duelos físicos.