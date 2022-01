Oficial: Mikel Agu deixa V. Guimarães e reforça Fuenlabrada

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CF Fuenlabrada (@cffuenlabrada)

O Fuenlabrada confirmou, esta manhã, a chegada do médio Mikel Agu ao seu plantel e a título definitivo, após ter acertado a saída do V. Guimarães, onde tinha contrato válido apenas até ao fim desta temporada.O jogador nigeriano assinou até junho de 2022 com o clube que milita no segundo escalão do futebol espanhol (é o 20.º classificado num campeonato de 22 clubes) e até já integra os trabalhos da equipa.