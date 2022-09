Oficial: Mikey Johnston é reforço do Vitória

Agora sim, é oficial: Mikey Johnston é reforço do V. Guimarães. O acordo foi comunicado pelo emblema minhoto, no final de noite de quinta-feira, numa nota que confirma que o extremo oriundo do Celtic chega por empréstimo de um ano.Mikey Johnston, de 23 anos, traz uma vasta experiência ao serviço do emblema de Glasgow, pelo qual realizou 77 encontros em todas as competições, com 11 golos marcados.