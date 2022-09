Oficial: Mumin deixa V. Guimarães e ruma ao Rayo Vallecano

Agora sim, é oficial. Abdul Mumin já não é jogador do V. Guimarães. O defesa-central, de 24 anos, muda-se para o Rayo Vallecano, que paga 1,5 milhões de euros por 50% do passe. De acordo com o emblema espanhol, o contrato será válido por quatro épocas.Chega, assim, ao fim a ligação do ganês aos minhotos ao fim de duas temporadas. Contratado ao Nordsjaelland em 2020/21, sai agora, despedindo-se com 61 jogos pelo Vitória.