Oficial: Pedro Henrique renova com o V. Guimarães mas vai rodar no Brasil

O V. Guimarães oficializou, esta noite, o desfecho do dossiê Pedro Henrique, que já havia sido antecipado por Record há uma semana. O defesa-central renovou contrato com os vitorianos até 2023, mas segue por empréstimo para o Atlético Goianiense, do Brasil, sem haver opção de compra prevista no acordo.





Pedro Henrique era um excedentário do plantel vimaranense, sendo que não entrava nas contas do treinador Pepa para o projeto desta temporada de 2021/22.