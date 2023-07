Oficial: Ricardo Mangas reforça V. Guimarães

Agora sim, és um ©?onquistador!



Agora é oficial: Ricardo Mangas já é jogador do V. Guimarães. O lateral ex-Boavista assinou contrato por três temporadas e já se encontra a treinar no Algarve, onde o plantel de Moreno Teixeira cumpre o estágio de pré-temporada.Segundo apurou, a transferência do lateral-esquerdo, que também pode atuar como extremo, fez-se por um milhão de euros, com os axadrezados a terem confirmado que mantêm 20 por cento dos direitos económicos do jogador, de 25 anos.Com esta contratação, os vitorianos suprimam uma lacuna óbvia do plantel de Moreno, que após o empréstimo de Hélder Sá ao Radomiak Radom, contavam apenas com Afonso Freitas para a fazer a ala esquerda.