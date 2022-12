Oficial: Rui Borges é o novo diretor-geral da formação do V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou esta terça-feira que Rui Borges é o novo diretor-geral da formação do clube vimaranense, cargo que assume desde já.O antigo jogador, que realizou mais de 200 jogos na 1.ª Liga, exerceu a função de diretor executivo no Boavista, de team manager da equipa principal no Estoril e foi diretor desportivo e ainda diretor-geral da academia de formação do Famalicão antes de representar agora o V. Guimarães.