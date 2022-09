Agora sim, é oficial: Safira é reforço do V. Guimarães para as próximas três temporadas. O avançado ex-B SAD foi anunciado esta quinta-feira pelos minhotos, que pagam 350 mil euros por 70% do passe.Safira junta-se assim a André Silva e Anderson como as opções para a frente de ataque da equipa comandada por Moreno.Nas últimas épocas, deixou marca na B SAD, apontando dez golos em 30 jogos.