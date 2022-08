Oficial: V. Guimarães confirma saída de André Almeida para o Valencia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial: André Almeida é jogador do Valencia. O anúncio da transferência foi feito pelo próprio Vitória, numa nota na qual desejou as maiores felicidades ao médio, que chegou ao clube com cinco anos.O negócio foi fechado nos últimos dias e, esta quinta-feira, o médio até já viajou para Espanha, onde cumpriu os exames médicos. O acordo vai permitir ao Vitória o encaixe de oito milhões de euros.O futebolista português assinou até junho de 2028.