Oficial: V. Guimarães empresta Borevkovic ao Hajduk Split

No dia em que arrancou com os trabalhos de pré-época, o V. Guimarães anunciou uma saída do plantel. Dessa forma, Borevkovic vai representar o Hajduk Split até ao final da temporada por empréstimo dos vitorianos.Em comunicado, o Vitória anunciou ainda que o emblema croata garantiu "direito de opção de compra dos direitos desportivos do jogador por 1 milhão de euros". Ao cabo de quatro anos em Portugal, o defesa-central, de 25 anos, está assim de regresso ao seu país.Na temporada 2021/22, o croata, que tem contrato com os minhotos até 2026, alinhou em 29 encontros.