Oficial: V. Guimarães empresta Lyle Foster ao Westerlo

Agora sim, é oficial: Lyle Foster é reforço do Westerlo, da Bélgica. O acordo estava alcançado há já algum tempo e o avançado até já jogou pela nova equipa, mas só agora foi comunicado o negócio que leva o sul-africano para território belga.





O anúncio foi feito esta terça-feira, tendo sido revelado também que o Westerlo fica com uma opção de compra de 1,5 milhões de euros. Caso esta seja acionada, o Vitória ficará com 17,5% de uma futura transferência.Recorde-se que Lyle Foster chegou a Guimarães no início da época passada, oriundo do Mónaco, mas não convenceu. Em sete jogos na equipa principal, não fez qualquer golo.