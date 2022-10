Oficial: V. Guimarães segura jovem promessa

O V. Guimarães segurou mais uma jovem promessa, ao renovar contrato com Alberto Costa até 2026. O lateral-direito é, assim, premiado pelo crescimento que tem vindo a revelar e que já lhe tinha valido a participação na pré-época da equipa A e uma presença regular nos treinos."Esta renovação é um motivo de orgulho, um acréscimo de responsabilidade, vai-me fazer trabalhar ainda mais, todos os dias, para ganhar o meu peso e espaço na equipa B, destacar-me, para depois estar na equipa A de forma definitiva, tentar ganhar o meu lugar, e disputar com os que lá estão. Sei que tenho a confiança do clube, e que se der o meu máximo todos os dias, empenhar-me, que a minha oportunidade vai chegar e vou ter de a aproveitar ao máximo".: "A ligação do Vitória à formação dá-nos aquela esperança e aquela motivação extra para trabalharmos ainda mais. Temos o exemplo maior do André [Almeida], desde que aqui estou, que já se falava muito dele. É dos maiores exemplos que temos aqui da formação, entre muitos outros que estão agora a brilhar, e isso dá-nos uma motivação, a mim, e aos outros ainda mais novos, que podemos chegar lá e que temos todas as condições para isso. O meu caminho pode servir de exemplo, não só o meu, mas muitos dos que estão inclusive na equipa A"."Os próximos passos são afirmar-me em definitivo na equipa B, com o máximo de minutos possível, para quando for chamado à equipa A, estar preparado e agarrar a oportunidade. Posso prometer o meu empenho, todos os dias, dedicação máxima, e daqui a uns tempos, espero estar no D. Afonso Henriques a jogar."