Oito jogadores do V. Guimarães chamadados às seleções nacionais

A próxima semana vai ficar marcada por vários jogos de seleções e o V. Guimarães é um dos clubes mais representados nos compromissos internacionais. No total serão oito, fazendo o somatório entre atletas da equipa principal e atletas que normalmente jogam na equipa B, os jogadores vitorianos que estarão ao serviço dos seus países.





Enquanto Alfa Semedo foi chamado para os jogos da Guiné-Bissau frente à Guiné-Conacri, a 1 de setembro, e frente ao Sudão, e no dia 7, a contar para a qualificação para o Mundial'2022, André Almeida, Tomás Händel e Celton Biai foram chamados aos sub-21 de Portugal para o embate com a Bielorrúsia, a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa 2023.Noutro âmbito, André Amaro, Gui e Hélder Sá farão parte das escolhas dos sub-20 para as partidas frente à Roménia e à Polónia e Herculano Nabian e Sylvestre Costa estarão nos sub-19 para os desafios com a Bélgica e a Dinamarca.