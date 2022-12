Oliveira do Hospital confirma Patrick no V. Guimarães

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Oliveira do Hospital (@fcoliveiradohospital)

O Oliveira do Hospital, clube que milita atualmente na Liga 3, oficializou esta quinta-feira a saída de Patrick para o V. Guimarães. No emblema minhoto, o avançado deverá começar por integrar a equipa B."É com grande orgulho que vemos um atleta do nosso clube partir para um patamar de relevo e um clube prestigioso", escreveu a formação do distrito de Coimbra, em comunicado.Depois de ter chegado a Portugal pela porta dos sub-23 do Leixões, em 2021/22, o brasileiro, de 22 anos, mudou-se esta época para o Oliveira do Hospital, tendo assinado nove golos em 16 partidas, um deles ao Rio Ave, na Taça de Portugal.