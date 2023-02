Opções reforçadas no dérbi

Depois de se ter apresentado no Jamor, frente ao Casa Pia, com dez baixas, Moreno arranca amanhã a preparação para o dérbi com o Sp. Braga com mais opções à disposição.

Desde logo, Jota Silva e Bamba estão de regresso após castigo e devem ter presença assegurada no onze. Além disso, existe a expectativa que alguns dos lesionados possam recuperar em tempo útil, nomeadamente André Silva e Mikel Villanueva, que falharam o último jogo devido a problemas musculares. Em sentido inverso, Tiago Silva saiu com queixas e vai ser reavaliado.

O encontro de domingo ficou também marcado pelo regresso de Tomás Händel à ficha de jogo, algo que não acontecia há mais de um ano. As várias ausências permitiram ainda a estreia de Diogo Ferreira, jovem de 21 anos, pela equipa A.