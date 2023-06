Orçamento do V. Guimarães para a próxima temporada prevê receitas superiores a 2022/23

O orçamento do V. Guimarães para a temporada 2023/2024 prevê receitas na ordem dos 4 milhões e 815 mil euros, de acordo com o documento que será votado na Assembleia Geral marcada para o dia 30. Uma verba superior em 200 mil euros à que foi orçamentada para a época passada e que será absorvida, quase na totalidade, com os gastos operacionais, mas também nas amortizações e pagamento de juros. No final do próximo exercício, os vimaranenses preveem um saldo positivo de 221 mil euros no orçamento do clube, onde não entram as contas da SAD, ou seja, de todo o futebol profissional, mas também do futebol de formação.O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, assegurou que o clube "continuará a investir na melhoria das infraestruturas", de forma a permitir "a todos os atletas as melhores condições para uma prática de treino e competição que lhes permita apontar ao sucesso desportivo".Na mensagem aos associados que consta no orçamento do clube para a nova temporada, António Miguel Cardoso dá conta que o investimento será "direcionado para o desenvolvimento integral das modalidades, ancorado na profissionalização crescente, mas sustentada, dos serviços de apoio e na otimização de todos os processos que garantam a promoção da cultura e do ADN Vitória".Já o Conselho Fiscal do V. Guimarães questionou a direção de António Miguel Cardoso sobre os motivos que levaram a que não esteja incluído no orçamento o donativo de dois milhões de euros (divididos por duas épocas) que a VSports terá de entregar ao clube, no âmbito do acordo de venda de 46% das ações da Vitória Sport Clube – Futebol, SAD.No parecer sobre o orçamento para a época 2023/2024, o órgão liderado por Ricardo Martins Lobo revela que a direção "nos próximos dias" irá emitir um comunicado aos sócios "de forma a esclarecer todas as dúvidas que ainda possam existir". De resto, Conselho Fiscal entende que a parceria com a VSports "deve potenciar todo o marketing do Vitória" e "incrementar, de forma significativa, todos os proveitos associados com venda de lugares anuais e bilhética".