Óscar Estupiñán poderá estar a caminho da Turquia

Óscar Estupiñán poderá estar de saída do V. Guimarães. A imprensa turca avança, esta segunda-feira, que os vimaranenses chegaram a um acordo com o Kayserispor para a transferência do ponta-de-lança colombiano. De resto, há notícias que dão conta que Óscar Estupiñán é esperado já esta semana em Kayseri para assinar contrato.





Titular no primeiro encontro da temporada, frente ao Leixões , Óscar Estupiñán começou o jogo com o Casa Pia no banco, uma vez que Pepa apostou em Bruno Duarte.O avançado, que tem contrato apenas até Junho do próximo ano, foi reintegrado no plantel principal na época passada, depois de empréstimos ao Denizlispor (Turquia) e Barcelona SC (Equador). Com nove golos, foi um dos destaques da equipa, chamando assim a atenção de vários clubes.Óscar Estupiñán chegou a Guimarães em 2017, começando o percurso pela equipa B.