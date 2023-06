Óscar Estupiñán reclama dívida de 21 mil euros ao V. Guimarães

Óscar Estupiñán reclama uma dívida de 20.984 euros ao V. Guimarães e interpôs uma ação no Juízo do Tribunal de Trabalho de Guimarães que foi agora pública, mas no processo não é revelada a razão da queixa do antigo avançado dos vitorianos.Certo é que o caso deu entrada na semanada passada, precisamente na 5ª feira dia 22, tendo sido distribuído eletronicamente no mesmo dia. O autor, Óscar Estupiñán, aponta como Réu a Vitória Sport Clube – Futebol, SAD.Apenas de sabe o valor que o jogador colombiano reinvidica e que ascende a quase 21 mil euros, sendo que a SAD do Vitória ainda não foi notificada do processo, pelo que não vai fazer qualquer comentário sobre o tema.Recorde-se que Óscar Estupiñán esteve ligado contratualmente ao Vitória até junho de 2022. Saiu a custo zero, depois de ter rejeitado a proposta de renovação apresentada pela SAD. Atualmente, joga no Hull City, de Inglaterra, onde marcou 13 golos na época passada no Championship.