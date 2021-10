Paixão vitoriana: de quem eu gosto até às paredes confesso

Guimarães é, de facto, um caso especial no panorama desportivo português. O amor pelo Vitória, clube da terra, é tão forte que ser conquistador é algo completamente natural para quem nasce vimaranense e para quem, por circunstâncias da vida, se torna vimaranense. Caso de Carlos Freitas. Não nasceu na Cidade Berço, mas mudou-se com oito anos, tornando-se num sócio apaixonado no imediato. Agora, com 54 anos, tem um museu em casa e paredes que contam muitas histórias.

“Comecei a colecionar objetos do Vitória em 1975. Não era em grandes quantidades porque não dava para isso, mas desde que vim morar para esta casa tinha este espaço e achei piada em ir pendurando camisolas sempre que tinha uma nova. Hoje são quase 300 camisolas. Depois tenho vários objetos. Livros, antigos bilhetes, recortes de jornais. É uma loucura”, contou, sorridente.

Entre o extenso lote de camisolas que ocupam esta divisão no andar de baixo da casa onde mora com a família - mulher e dois filhos -, há três que se destacam. “São todas especiais, basta terem o símbolo do Vitória para serem especiais. Mas há a do Tomané, que é quase família e que até é padrinho do meu filho mais novo; a do André André, que personifica o que é ser capitão do Vitória e que é uma pessoa top; e a do nosso Neno”, enumerou, deixando palavras saudosas sobre o antigo guardião: “Fica no coração. Não só a camisola, mas a pessoa. Toda a gente adorava o Neno. Na rua ele nunca fugia a um beijinho ou a um abraço. Era uma pessoa fantástica. Foi uma grande perda”.

Em 46 anos de amor, Carlos Freitas foi acumulando várias memórias que, ainda hoje, o emocionam. Só que há uma que supera todas as outras: a conquista da Taça de Portugal, em 2013. Kalicas, como é conhecido, esteve no Jamor com o filho mais velho, Diogo, e lembra a loucura. “Desportivamente foi o dia mais feliz da minha vida. Quando acabou fui ao relvado tirar uma fotografia com o meu filho. Arranquei um tufo de relva e trouxe. Disseram que era maluco, que não ia crescer, mas vingou e está ali”, atirou.

Filhos sócios à nascença

Diogo e Dinis, os filhos, foram feitos sócios à nascença. “Quando o Diogo nasceu, deram-lhe duas horas de vida. Vim pô-lo a sócio. Hoje tem 23 anos, se calhar foi isso que deu energia para viver”, disse.

Relva do Jamor ainda resiste

Já foi a salvação de David Addy

Carlos Freitas sempre teve uma forte ligação com jogadores e membros da estrutura do Vitória. Uma vez, a pedido de Neno, até salvou David Addy de ficar em terra. “Estava a dormir e o Neno ligou-me. Pediu-me para ir a casa do Addy, porque ele tinha-se esquecido do passaporte e não podia viajar para a Madeira”, começa por contar. “Fui lá, a mulher deu-me o passaporte, mas a meio do caminho dizem-me que se enganou e deu o dela. Tive de ir quase tudo para trás para ir buscar o passaporte certo. Parecia um filme”, relembra, entre risos.