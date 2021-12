Palatsi agarrou-se à paixão vitoriana

Palatsi nasceu há mais de 52 anos em Beziers, França, e chegou a Portugal pela porta do Beira-Mar no verão de 1996. Uma vida depois, o agora ex-guarda-redes continua por cá, mais concretamente por Guimarães, cidade pela qual se apaixonou à boleia de quatro épocas marcantes ao serviço do Vitória, entre 2001 e 2005.

“É um clube é diferente, sobretudo pela massa associativa que tem. É difícil não marcar alguém, seja pelo bem ou pelo mal. Passei grandes momentos e posso dizer que jogar no Vitória foi o topo da minha carreira”, contou Palatsi, que, ainda antes de chegar a Portugal, já tinha o nome Vitória para sempre marcado na vida, visto ser assim que se chama a filha. E, talvez por isso, a Vitória facilmente se apaixonou pelo Vitória. “Foi e é adepta, mas há uns anos andava na claque e acompanhava a equipa para todo o lado. A paixão que tive e tenho pelo clube passou para os meus próximos”, disse.

Penduradas as luvas em 2010, Palatsi estabeleceu-se em Guimarães e há 10 anos que trabalha como scout do Montpellier, a quem, admite, já aconselhou alguns jogadores dos minhotos: “O Tapsoba, por exemplo. Mas era muito caro. O Montpellier é um clube modesto, foi campeão há pouco [2011/12] mas costuma lutar pela permanência.”

A viver em Portugal desde 1996, Palatsi já não se vê voltar a França. “Tenho uma vida boa aqui. Come-se e bebe-se muito bem, sobretudo nesta altura do Natal”, brincou o antigo guardião, vincando que é mais vimaranense agora do que quando jogava: “Na altura saía pouco à rua. Ia à padaria com a minha filha e eram só palavrões... Faz parte do que são as pessoas aqui. Nunca foi um problema, mas agora saio mais e estou dentro das tradições. Até já faço o pinheiro e vou à festa.”

Golo memorável em época com JJ

Em 2003/04, Palatsi sobressaiu no Vitória não só pelas defesas que fez mas também por... um golo que marcou. Tudo aconteceu em Moreira de Cónegos, num dérbi concelhio de bancadas cheias e importante na luta pela permanência. “Esse golo foi um engano [risos]. Foi um pontapé para a frente, o ressalto da bola e o vento ajudaram. Estávamos a lutar para não descer, com o mister Jorge Jesus, e o jogo acabou empatado. Foi um ponto importante e fui muito aplaudido pelos adeptos dessa vez”, recordou Palatsi, que, sobre JJ, só tem coisas boas a dizer: “Foi um ano difícil e ele revolucionou algumas coisas. Gostava de picar os jogadores mas sabia brincar. Ensinou-me muito.”

