Passivo do V. Guimarães diminuiu quase 10 milhões de euros

O passivo do V. Guimarães, entre as contas do clube e da SAD, diminuiu quase 10 milhões de euros entre junho de 2021 e junho de 2022, de acordo com os números revelados no Relatório e Contas, que será votado na Assembleia Geral do clube, no dia 7.No balanço consolidado apresentado pela Direção de António Miguel Cardoso, eleita em março deste ano, pode ler-se que o total do passivo ascende agora a 57 milhões e 912 mil euros, quando em junho de 2021 era de 67 milhões e 505 mil euros.Nas contas reveladas pelo clube, o passivo não corrente passou de 38 milhões e 448 mil euros para 19 milhões e 579 mil euros. Já o passivo corrente subiu de 29 milhões de euros para 28 milhões e 332 mil euros.Os activos do clube também sofreram uma quebra considerável. Há um ano, no Relatório e Contas, o Vitória apresentava activos no valor de 85 milhões e 852 mil euros, enquanto agora estão avaliados em 62 milhões e 217 mil euros.No mesmo Relatório e Contas, o Vitória revela os valores pagos em alguns dos negócios efectuados nos últimos mercados. Metade do passe de Alfa Semedo custou aos cofres vitorianos 1 milhão e 700 mil euros, enquanto que por 80 por cento do passe de Toni Borevkovik foram gastos 1 milhão e 200 mil euros. Contratado no último defeso, antes do fecho das contas, a 30 de Junho, Matheus Índio custou 250 mil euros (metade do passe).Segundo o Vitória, no último exercício a SAD efetuou vendas de direitos desportivos no valor total de 13 milhões e 570 mil euros, dos quais geraram mais valias no montante de 9 milhões e 704 mil euros.As rescisões de contratos resultantes do fim do projecto da equipa sub-23 custaram 233 mil euros.O parecer do Conselho Fiscal indica que os últimos dois anos das contas da SAD "são críticos, pelos resultados negativos que a mesma atingiu". "Nos primeiros oito anos de atividade, a SAD apresentou um acumulado de resultados positivos quase insignificante (cerca de 55.000 € acumulados), enquanto que, nos últimos dois exercícios (20/21 e 21/22), a mesma teve, em dois anos, um acumulado de quase 22 milhões de euros de resultado negativo. É tempo e urge inverter o rumo, pois está em risco, conforme pareceres do ROC dos últimos dois anos, a própria sobrevivência do Vitória SC SAD. A Vitória SC Futebol SAD apresenta capitais próprios negativos de 17,57 milhões de euros, resultantes de dois últimos exercícios contabilísticos extremamente negativos e penalizadores. Apesar da descida do Passivo ter sido significativa – cerca de 9,57 milhões de euros (15,51%), a descida do Ativo foi muito superior – cerca de 23,3 milhões de euros (40,35%)", adianta o documento.Em junho de 2020, o passivo da SAD era de 23 milhões e 453 mil euros. Em junho de 2021 subiu para 61 milhões e 690 mil euros e no fim deste exercício passou a ser de 52 milhões e 116 mil euros.As contas do clube no último ano, que não incluem as da SAD, revelam um prejuízo de 311 mil euros, quando no orçamento estava projectado um lucro de 316 mil euros. O Conselho Fiscal assinala que "nos últimos dez exercícios, os resultados acumulados do Vitória SC, retirando as empresas associadas, resultam num total de prejuízos de 4,11 milhões de euros". "Isto deve-nos levar a pensar que a parte económica é fundamental na vida do clube. Sem ela, a longo prazo, o futuro pode ser posto em causa. É fundamental o clube, a SAD e todas as participadas estarem economicamente fortes, pois só assim poderemos olhar para o futuro com mais confiança e alcançar os resultados desportivos que todos ansiamos", acrescenta o documento.Na mensagem que consta do Relatório e Contas, António Miguel Cardoso sublinha a ideia de que no ano do Centenário se "impõe medidas que potenciem a vinda de mais 100", com m Vitória "que seja equilibrado, em todas as vertentes, e cujo equilíbrio será peça-chave no sucesso que todos ambicionamos".António Miguel Cardoso destaca também que "os passos dados nos primeiros meses desde a mudança de Direção", em Março deste ano "mostram, desde logo, uma mudança de paradigma no que toca ao rumo das contas do Clube". "O resultado líquido do exercício 2021/22, que contou com uma redução de, aproximadamente, 3,5 milhões de euros em relação a período homologo de 2020/21, são já reflexo das medidas implementadas, e cujo rumo nas temporadas seguintes irá resultar em valores positivos".O presidente vitoriano confia "na capacidade do Clube em galvanizar-se, e ser galvanizado, por uma envolvência que potencie o património humano e económico", pelo que, nota "vemos com otimismo aquele que é o futuro do Vitória Sport Clube".De acordo com António Miguel Cardoso "o investimento em infraestruturas e em quadros humanos que estimulem a matéria-prima que o Vitória Sport Clube possui aproximar-nos-á de resultados desportivos e de uma estabilidade financeira que todos ambicionamos" e "os sinais de melhoria promovidas pelas medidas implementadas entre março e junho, e que serão ainda mais visíveis no exercício de 2022-23, deve alentar o que aí vem", com o objectivo de "dar passos seguros rumo à consolidação financeira do clube".