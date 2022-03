Passivo do Vitória desceu 11 milhões de euros após vendas no mercado de inverno

O Vitória revelou o documento enviado aos candidatos à presidência do clube, em que apresenta o Balanço e Demonstrações de Resultados referentes ao primeiro semestre do exercício 2021/22 da Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, assim como os movimentos relevantes subsequentes, nomeadamente os factos registados durante a janela de transferências de janeiro.

De acordo com os dados apresentados, os negócios efectuados no mercado de inverno, assim como a redução das despesas correntes, fizeram com que o total do passivo tenha sido reduzido de 61 milhões e 161 mil euros para 49 milhões e 861 mil euros.

Já o total dos ativos do clube, depois das saídas de Marcus Edwards, Pedro Henrique e Sacko, está agora fixado em 42 milhões e 957 mil euros, quando a 30 de Junho de 2021 estava calculado em 57 milhões e 846 mil euros.

Segundo as contas reveladas pelo Vitória, o resultado líquido do primeiro semestre do exercício 2021/22 apresentava um valor negativo superior a 11 milhões de euros, que foi reduzido para pouco mais de 3 milhões de euros após as transferências no mercado de Inverno.

No mesmo documento pode ler-se, por exemplo, que as dívidas a fornecedores aumentaram mais de 1 milhão e 300 mil euros, fixando-se agora em 3 milhões e 271 mil euros.