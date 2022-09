Paulinho Cascavel é uma das maiores figuras do ataque do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulinho Cascavel recebeu uma das maiores ovações da noite depois do seu nome constar a lista dos melhores avançados do Vitória. O histórico admitiu que "nem nos meus melhores sonhos pensei estar aqui", considerando que o clube tem "uma massa adepta que poucos clubes têm". Paulinho Cascavel lembrou ainda Pimenta Machado, ex-presidente responsável pela chegada a Guimarães. "Passei aqui os dois melhores anos como atleta profissional. Até quando chutava errado, a bola entrava", recordou.

Vítor Paneira e Raphinha foram os outros avançados eleitos. "Joguei quatro anos no Vitória, que foi onde desfrutei o melhor que tinha de mim. Quero partilhar esta distinção com todos os jogadores que vestiram a camisola do Vitória", atirou Vítor Paneira.