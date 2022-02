Pedro Carvalho: «Podem bradar aos céus, mas irregularidades há sempre»

Pedro Miguel Carvalho, representante da candidatura de Miguel Pinto Lisboa às eleições do Vitória (Lista C) no sorteio das listas, considerou "lamentáveis" os incidentes em torno do processo.Em declarações aos jornalistas, o candidato ao Conselho de Jurisdição afirmou que "alguém colocou em causa algum dos formulários de uma das candidaturas"."Foram detetadas irregularidades em todas as listas, não estivemos presentes na fiscalização, nem foram fiscalizadas as assinaturas das demais listas. Sentimo-nos enganados por alguém ter entregue formulários que poderão conter proponentes que não o foram de facto. Sei do que falo porque eu surjo numa lista dessas como proponente quando assinei apenas a minha. É um episódio lamentável. Também acho lamentável a exploração à volta disto, podem bradar aos céus mas já ando em campanhas desde 2001 e irregularidades há sempre", determinou Pedro Miguel Carvalho, acrescentando ainda: "Não quero escamotear a gravidade do que aconteceu e iremos até às últimas consequências para apurar o responsável que intencionalmente veio prejudicar-nos. Estamos em condições de nos apresentar a votos. O mais importante é que sai uma boa Direção destas eleições, que projecte o futuro em termos futuros. O mais importante é o Vitória. Deixamos um protesto porque o método utilizado pela Mesa foi errado, foram invalidadas por excesso assinaturas de muitos proponentes. A nós interessa é falar para o futuro do clube."