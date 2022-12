Pedro Coelho Lima assume cargo de diretor geral da SAD do V. Guimarães

Pedro Coelho Lima assumiu o cargo de diretor geral da SAD do V. Guimarães. O dirigente já se encontra a desempenhar as funções que lhe foram atribuídas pela administração da SAD no âmbito deste novo cargo.Antigo vice-presidente do Vitória, Pedro Coelho Lima era o diretor de operações do clube. Tinha como responsabilidade a organização dos jogos, assim como a manutenção do Estádio D. Afonso Henriques.Impulsionador da secção de polo aquático do Vitória, Pedro Coelho Lima assumiu o cargo de vice-presidente pela primeira vez em junho de 2013, na direção liderada por Júlio Mendes, depois de ter desempenhado o papel de director das modalidades. Após a demissão da direção do elenco de Júlio Mendes, em junho de 2019, continuou em funções no clube na presidência de Miguel Pinto Lisboa como director de operações. Foi reconduzido por António Miguel Cardoso e agora promovido a diretor geral da SAD vitoriana.Entretanto, Rui Leite deixou o cargo de diretor geral da formação do Vitória. A contratação de Rui Borges , ontem oficializada pela SAD vitoriana, implica a saída do vimaranense da função que ocupava desde abril de 2021.Rui Leite permaneceu em funções após a mudança da administração da SAD, que se seguiu às eleições ganhas por António Miguel Cardoso, em março deste ano. Agora, deixa o clube que já havia representado noutras ocasiões, sempre no departamento de futebol de formação.