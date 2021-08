Pedro Henrique renova e é cedido ao Atlético Goianiense

Pedro Henrique, também conhecido por Pedrão, renovou com o Vitória até junho de 2023 e vai prosseguir a carreira no Atlético Goianiense, num empréstimo válido por uma época. O emblema que é atualmente 7.º classificado no Brasileirão vai suportar a totalidade dos salários do jogador.

Resolve-se assim mais um processo relativo aos excedentários do plantel, já que o central, outrora capitão de equipa, não entrava nas contas de Pepa para 2021/22. Em Guimarães desde 2015, Pedro Henrique, de 28 anos, esteve cedido na época passada ao Al-Wehda, da Arábia Saudita, e prepara-se agora para regressar a casa, ele que é natural de Goiânia, cidade onde joga o Atlético que agora vai representar.