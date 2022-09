Pedro Proença e João Paulo Correia apupados no centenário do V. Guimarães

Pedro Proença e João Paulo Correia foram alvo de forte contestação de parte dos adeptos do V. Guimarães presentes na gala do centenário do clube.Aquando do discurso de Domingos Bragança, presidente da CM Guimarães, que se dirigia às personalidades presentes, alguns adeptos vitorianos apuparam os visados, em especial o presidente da Liga Portugal, interrompendo o discurso do autarca. Entre outras expressões menos abonatórias, ouviu-se: "A Liga é m****".