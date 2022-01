Pedro Proença: «Neno foi o nosso embaixador número um»

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, foi uma das individualidades presentes na cerimónia de inauguração do mural Eterno Neno, no Estádio D. Afonso Henriques, casa do Vitória de Guimarães que voltou a homenagear o antigo jogador, dirigente e também embaixador da Liga Portugal no dia em que celebraria 60 anos."Tive o privilégio, enquanto árbitro e desportista, de ter privado com o Neno ainda dentro das quatro linhas. O que era dentro do campo, era também fora dele. Nos momentos difíceis tinha sempre uma palavra amiga para dizer. Quando em 2015 abracei a carreira de dirigente, o primeiro telefonema que recebi foi do Neno. Disse-me: amigo, tenho a certeza de que vais fazer um excelente trabalho. Disse-me: Pedro vais conseguir. Foi também a primeira pessoa a quem liguei quando na Liga Portugal lançámos o Projeto Embaixadores, que abraçou desde a primeira hora. Neno foi o nosso Embaixador número um. Uma pessoa diferente e especial devido ao seu carinho, compromisso e empenho, pela forma, também, como se envolvia em nobres causas", lembrou Pedro Proença."Neno jamais desaparecerá dos nossos corações. Ao Vitória SC, à família de Neno e ao futebol português o nosso eterno obrigado pelo tanto que Neno foi e sempre será", agradeceu o líder da Liga, oferecendo a Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, a primeira camisola de embaixador da Liga Portugal com o nome Neno no dorsal.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi outra das personalidades que marcou presença na cerimónia.