Pedro Xavier: «Tem que existir respeito mútuo porque está em causa o nome do Vitória»

Pedro Xavier vai conduzir a partir de hoje o processo eleitoral do Vitória, depois da sua cooptação ser aceite pelas três listas candidatas, algo necessário, uma vez que o atual líder da Assembleia Geral, José Antunes, volta a ser candidato na lista C encabeçada pelo atual presidente Pinto Lisboa.

Figura histórica no clube, o antigo Presidente da Assembleia Geral dos vitorianos pediu respeito entre os candidatos, reforçando estar em questão o nome do próprio Vitória na campanha e que deve ser salvaguardado.

Pedro Xavier é o primeiro a registar que a polémica em volta da aprovação das listas deve ser esquecida e pede elevação na campanha que se vai seguir.

"Aquilo que peço e pedi a todos os intervenientes das listas é que se mude de página e que levem estas eleições com o máximo de respeito, porque está em causa o nome do Vitória. Espero que cada um dos candidatos apresente aos sócios as ideias que tem para o futuro, o seu programa e projeto, mas tem que existir um respeito mútuo porque todos somos sócios do Vitória. No dia 5 de março, os sócios vão dizer quem querem a governar o clube, mas após essa decisão é preciso uma união muito grande, pois todos nós sabemos que passamos por uma situação difícil de Pandemia que afetou financeiramente o clube e não só. Todos têm de estar unidos à volta do Vitória porque o clube vai precisar de todos e não só de alguns", reforçou Pedro Xavier à saída do sorteio que ditou a ordem de cada uma das listas para o ato eleitoral.

O agora responsável pela Assembleia Geral Eleitoral reconheceu já ter passado "por muitas situações", mas nunca a que assistiu, ainda que à parte da polémica, nos últimos dias, com assinaturas falsas detetadas na candidatura de Miguel Pinto Lisboa.

"Até aqui, tudo foi gerido pelo Presidente da Assembleia Geral, o padre Antunes. Irei fazer isto com transparência, rigor e com a máxima interesse do Vitória", prometeu Pedro Xavier.