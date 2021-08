Pepa: «A diferença para os outros jogos foram os golos»

O Vitória de Guimarães conquistou este domingo a primeira vitória na Liga Bwin, ao golear (4-0) na receção ao Vizela, em jogo da terceira jornada do campeonato.





Em declarações no final da partida, Pepa elogiou, uma vez mais, a prestação dos seus jogadores, enaltecendo o caudal ofensivo que a equipa teve ao longo do encontro e sublinhando a segunda parte de grande nível."A verdade é que a diferença aqui [para os outros jogos] foram os golos. Quem viu os dois primeiros jogos do Vitória, viu uma equipa com muitos remates, cantos... aqui, o diferente foi o golo. Construímos muitas jogadas bonitas. Tivemos muito caudal ofensivo. Sentimos calafrio no golo anulado porque estávamos muito por cima. Ao fim ao cabo, este é o caminho que temos traçado desde o início. A segunda parte foi fanstástica, foi avassaladora mesmo", começou por dizer o técnico vimaranense, aos microfones da Sport TV."Quem está por cima no jogo, em termos de volume ofensivo, desgasta-se muito. Quem entrou, entrou fresco e com muita qualidade. Sabemos que a temos. O plantel é assim mesmo. O que interessa é todos ajudarem.""Vou falar de uma coisa que não gosto muito, que é falar do que está para trás. Sabemos que podíamos ter mais pontos do que temos, mas é a realidade.""Não posso estar aqui a dizer que é um jogo igual aos outros porque não é. Agora, vamos descansar, potenciar o que fizemos de bom e queremos dar continuidade a esta vitória.""É simples [de explicar]. Eu prefiro que tenham a coragem para assumir. Os batedores oficiais, se é que podemos assim chamar, estavam todos de fora. Ele também os treina. Acabou por ser premiado com o golo. Nada mais", terminou.