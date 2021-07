Pepa, a "dor de cabeça" do onze e... Alfa Semedo: a antevisão ao jogo com o Leixões

Pepa esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, no final da manhã deste domingo, para a antevisão do jogo com o Leixões, da 1.ª Fase da Allianz Cup, agendado para esta segunda-feira, às 20h15.





"A equipa está bem. Não existe a perfeição, mas um trabalho contínuo, as ideias estão a ser bem recebidas, bem assimiladas. Há um crescimento efectivo, mas temos muito para continuar a crescer. Sinto que a equipa está no caminho que pretendemos, há a ansiedade normal para o primeiro jogo oficial, mas uma tranquilidade para o que podemos e devemos fazer.""Esta competição, com tudo o que o calendário obrigou, vai sendo reformulada. Tudo foi feito de forma a que a equipa se apresente bem. Sentimo-nos bem. Sentimos que estamos cada vez melhor. Mais importante do que estarmos à espera do dia de jogo, são as ideias que são passadas ao longo dos dias. Há sempre algo para adquirir em cada sessão de trabalho, não podemos estar só à espera do jogo. Temos sempre o objectivo de sermos melhores amanhã."As dores de cabeça são sempre boas, umas mais do que outras, isso é sinal de competitividade. O que nós queremos é uma competitividade interna, depois cabe-nos tomar as melhores decisões. Vamos ser melhores com competitividade interna. Mais do que estar no limite do jogo, porque é naqueles 90 minutos que temos de resolver, temos de nos habituar à competitividade"."Nestes primeiros jogos oficiais, seja Liga ou Taça da Liga, as equipas estão um pouco a perceber as dinâmicas dos adversários. O mais importante para nós é o Vitória, a nossa equipa, o que depende de nós e podemos controlar. Reconhecemos valor ao adversário, isso é factual mas para nós o prioritário é o Vitória."No mercado tudo pode acontecer. O mercado é fértil em entradas e saídas. A realidade e o foco estão neste plantel, nestes jogadores, nesta mistura de juventude com mais experientes. Temo de nos agarrar a estes com tudo. Tudo o resto estamos a trabalhar internamente para reajustar o que é preciso"."É uma pena, mas não um problema. Há muita qualidade nos guarda-redes do Vitória. Há qualidade e quantidade de opções. Sem estar a querer especificar, nesta posição específica a dor de cabeça é zero porque há qualidade. É uma pena a lesão, mas vai recuperar bem o Varela e quem temos vai tomar bem conta do recado"."Falo do Ibra e o Händel, jogadores que são nossos e estão preparados. São jogadores que estão preparados. Não vou falar de jogadores que não são da nossa equipa".