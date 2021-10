Pepa: «A Taça de Portugal é uma competição que valorizamos muito»

Pepa fez esta sexta-feira a antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Oliveira do Hospital, frisando que o V. Guimarães quer "muito chegar aos momentos de decisão" na prova.



O que deve fazer o Vitória para seguir em frente na Taça de Portugal?





Sabemos o que vale este adversário e vale muito. É o primeiro degrau que temos pela frente. É uma ambição grande que temos de voltar a um palco como o Jamor. Mas mais do que pensar no Jamor, temos de pensar no Oliveira do Hospital. É uma equipa que subiu de forma estoica na época passada. Temos noção do que vamos encontrar, o adversário está bem identificado. Normalmente há Taça, mas temos a noção que dependemos de nós. Temos de ser competentes e sérios porque do outro lado vai estar uma equipa que vai ter uma oportunidade única na vida de dizer que eliminou o Vitória. Queremos muito chegar aos momentos de decisão, mas não nos vale de nada estar a pensar nas meia-finais se não vencermos o jogo de amanhã. Sabemos a qualidade que temos para levar de vencida o Oliveira de Hospital.Já no jogo com o Sp. Covilhã, para a Taça da Liga, tinha dito que era a melhor equipa para aquele jogo, neste jogo será igual. O 11 que vai entrar é muito competente. Temos de olhar muito para a nossa equipa. Sabemos o que o Oliveira do Hospital vale, que sabe defender e sofrer sem bola. É uma equipa muito vertical, forte fisicamente. Temos de conseguir anular isso, sermos iguais a nós próprios e muito competentes.Como jogador e treinador passei por situações únicas, especiais. É uma competição que valorizamos muito, a nossa Taça de Portugal tem uma cultura muito forte. Toda a a gente sonha e ambiciona chegar ao Jamor. Todos nós já vimos o que acontece quando o Vitória lá vai, queremos viver isso, mas há um longo caminho, por isso é que o foco está todo no jogo de amanhã. Há muitos casos desses na Taça de Portugal, o Vitória ainda num passado recente. Temos de estar empenhados dentro do campo, não ficar a pensar no final do jogo o que podia ter sido feito. Não podemos deixar crescer a equipa do Oliveira do Hospital, eles vão dar a vida e nós a vida teremos de dar. No papel, o Vitória é a equipa superior, temos é de provar isso dentro do campo, ser iguais a nós próprios. Temos de ter a humildade de reconhecer que não jogamos sozinhos. Mais do que estar a queixar-nos do quer quer seja, temos é de fazer acontecer. Queremos resolver as coisas com qualidade, sem pressa.