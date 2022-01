Pepa: «A vitória não é só justa pelos números»

Pepa reconheceu o mérito do V. Guimarães no triunfo (3-1) ante o Estoril que, a não suceder, seria uma "frustração tremenda"."A entrada em jogo foi muito intensa, com muito volume ofensivo. Não estávamos a deixar o Estoril sair para o ataque. Estávamos com muita energia. Não procurámos a baliza adversária só na adversidade. Quisemos mandar desde o início, com volume ofensivo. Nas três vezes em que o Estoril foi à nossa baliza na primeira parte, marcou um golo. A partir dali, houve cinco a 10 minutos em que não conseguimos pressionar bem. No cômputo geral, se não tivéssemos ganhado este jogo, seria uma frustração tremenda. Na segunda parte, conseguimos fazer os golos. Tivemos ainda três bolas aos ferros e muito volume ofensivo. A vitória não só justa pelos números, mas também pela qualidade e pela intensidade que tivemos. Mesmo depois do 2-1, não queríamos baixar [as linhas]. Percebemos que temos de nos soltar. [Na primeira parte], estávamos bem, com volume ofensivo. O Alfa fez um remate fantástico à barra. Depois de tantos jogos sem ganhar, sofrer o golo foi um golpe tremendo, mas não tínhamos tempo para nos agarrarmos a injustiças. Tínhamos de nos agarrar ao jogo. Havia 45 minutos para 'virar' o jogo. A bola tinha de entrar", vincou o treinador dos minhotos."Independentemente do calendário, todas as equipas são competentes e organizadas. Podem ganhar a qualquer adversário. O pensamento é jogo a jogo. Temos de nos focar no treino e no trabalho. Temos mais três pontos do que na primeira volta [em comparação com os mesmos jogos da primeira volta]. Olho com um sorriso para as adversidades que nos têm acontecido. Tivemos inúmeras ausências e dois jogadores que estavam exaustos e tiveram de sair. Depois, sentimos sempre conforto com os nossos adeptos. Dentro de campo temos de fazer o que fizemos hoje. Se não tivéssemos ganhado hoje, seria uma frustração imensa. Houve alma, entrega e qualidade".