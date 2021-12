Pepa abre o livro: "novo Eusébio" com "falta de juízo para evitar a queda" encantou-se pelo Championship Manager

Começou por ser uma jovem promessa do Benfica, mas acabou por pendurar as chuteiras aos 26 anos. A história de Pepa, agora treinador do V. Guimarães, foi recontada pelo própria num longo texto publicado no portal 'The Coaches' Voice', onde fala, sem tabus, do início e do fim do sonho, assim como do seu percurso como treinador."Eu tinha 18 anos e surgia como uma das promessas do Benfica. Entrei nos últimos minutos do jogo contra o Rio Ave, no Estádio da Luz. Fiz um golo e saí de campo ovacionado por milhares de adeptos. No dia seguinte, estava nas capas de todos os jornais. Diziam que eu era o novo Eusébio. Apareciam amigos de todos os lados. Todos queriam estar comigo. A grande maioria dos meninos sonha em ser jogador de futebol. Mas, claro, poucos chegam lá. Para mim, o sonho até se tornou realidade. O problema foi o que veio na sequência da carreira. Houve mais momentos em que tudo parecia um pesadelo", recordou Pepa, lembrando que "dos que chegam ao topo, muitos não conseguem permanecer"."O talento me fez subir, mas me faltou juízo para evitar a queda. Parei de jogar por incapacidade física. Antes das incontáveis lesões, veio a minha conduta errática. Quando me retirei, aos 26 anos, já tinha filhas para sustentar. Então, o meu ‘luto’ teve de ser rápido. Não tinha o direito de entrar em depressão. A depressão não pagaria as contas da casa", referiu, explicando depois que foi essa necessidade que o levou a agarrar-se com tudo à carreira de treinador, até porque "não sabia fazer mais nada além do futebol".A paixão pelo banco, contudo, já vinha de muitos anos atrás. "Devia ter os meus sete ou oito anos, e lembro-me de desenhar esquemas táticos durante as aulas na escola. Montava equipas ideais, imaginava e rabiscava equipas com craques mundiais. Anos mais tarde, encantei-me pelo jogo de computador, Championship Manager. Até aí, sem novidades. Muitos jovens fizeram o mesmo. Mas eu simulava uma conferência de imprensa antes e depois de cada jogo. Imaginava uma pergunta e a respondia em voz alta", relembrou Pepa, que revelou ainda umas palavras de Luís Campos quando era seu treinador no Varzim: "Vais ser um dos poucos treinadores negros na elite do futebol português."A primeira experiência como treinador foi nas escolinhas do Sacavenense, seguindo-se depois o regresso ao Benfica para trabalhar na formação. Até ao dia em que decidiu ganhar asas e voar. "Chamaram-me louco quando decidi sair do Benfica. Quem quer sair de um clube desse tamanho? Só que eu estava há três anos e meio longe da família. Além disso, sentia que iria demorar para chegar a minha oportunidade de treinar uma das equipas de base do Benfica. Talvez, nunca viesse a acontecer. Decidi seguir meu caminho como técnico principal. Tomei a iniciativa de trocar a estrutura de nível mundial do Benfica pelo comando técnico da Sanjoanense, que estava na Distrital, a quarta divisão portuguesa. Eu queria ir para a ‘selva’. Nos clubes grandes, temos tudo o que precisamos, estamos protegidos. Não falta nada. Na quarta divisão, não é assim. Acabamos por valorizar o pouco que se tem. E isso traz traquejo a quem vive essa realidade da selva", considerou sobre os tempos em que começou a subir, passo a passo, rumo ao objetivo que era chegar ao topo: a 1.ª Liga."Uma das críticas que ouvi quando cheguei à Sanjoanense foi que ninguém sai da Distrital para chegar à 1ª Liga. Eu não estava obcecado por isso, mas queria, um dia, trabalhar na elite do futebol português. O que veio a seguir foi, de facto, incomum. Precisei de um ano em cada divisão até chegar ao topo. Contrariei as estatísticas e, após quatro anos, lá estava eu, na 1ª Liga", disse, completando: "Ter chegado ao topo não é o meu maior orgulho. Tenho mais satisfação em pensar que, desta vez, consegui permanecer na elite. Independentemente de como jogam as minhas equipes – se de forma mais ofensiva ou mais defensiva, com jogo interior ou exterior -, todas elas são corajosas e procuram a baliza adversária. Isso dá-me um gozo enorme."Do Feirense para o Moreirense, foi mais tarde, em Tondela, que deu o verdadeiro passo para a afirmação enquanto treinador de 1.ª Liga. "O desfecho da história é cinematográfico. Se fosse nos Estados Unidos, já tinha virado filme. O Tondela escapou da descida por um golo. Tivemos o campeonato todo na última posição, faltando seis ou sete jornadas passámos para o penúltimo lugar. E nos quinze minutos finais da última jornada, pela diferença de um golo, ultrapassámos o Arouca e não caímos", recordou Pepa, que, com o Paços na última época, conseguiu um improvável apuramento para as competições europeias. "Não se trata apenas de conquistar bons resultados. Dava gosto de ver a nossa equipa em campo", vincou, falando depois das suas convicções."Estamos mais próximos da vitória quando temos consciência do que queremos. Ganhar é bom. Mas saber o porquê se ganhou é fundamental. Não defendo aqui uma ou outra ideia específica de jogo. Há várias formas de se jogar, e todas são plausíveis. Meu ponto passa por ter uma convicção e treinar para que ela dê resultados. Assim, a vitória será bem mais prazerosa. A minha ideia de jogo é a organização. Gosto do jogo apoiado, gosto de ter a bola, mas não compactuo com a moda de que só isso funciona. A posse de bola estéril não me interessa. A minha obsessão não é a posse, é a baliza adversária."Atualmente em Guimarães, é no Vitória onde se sente realizado e por onde quer continuar nos próximos tempos. "Era um namoro antigo. Sempre me identifiquei com o clube. Aqui, a exigência é tremenda. A cidade não respira apenas futebol. Respira o Vitória. A pressão é enorme, mas não estou à procura de conforto. Eu quero encarar grandes desafios. E estou onde queria estar", atirou o técnico, que sonha, um dia com o palco maior do futebol: "Não escondo que tenho ambições. Uma delas é participar da Liga dos Campeões. Só de pensar em ouvir aquele hino já fico arrepiado."