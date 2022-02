Pepa: «Andamos numa montanha russa»

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Arouca de sábado (20H30), no Estádio D. Afonso Henriques."Isto torna-se repetitivo. Parece que é vira o disco e toca o mesmo. Umas vezes por boas razões e outra por más. Temos de ganhar o jogo. Ponto final. Voltamos a casa, onde temos sido fortíssimos em termos de atitude competitiva e volume ofensivo. Estamos cá para melhorar o foco fora de casa. A classificação não corresponde àquilo que tem acontecido. No último jogo, foram castigados pela eficácia do adversário. Temos de fazer algo destes erros e estas fraquezas fora de casa. Parece que somos masoquistas e gostamos de sofrer. Depois de uma vitória como a que conseguimos, perdemos a única forma de passarmos isto é voltarmos rapidamente para dentro de campo, para conseguir três pontos e uma grande vitória. Depois cá estaremos para ver o nosso rendimento. Muitas equipas quando jogam contra o Vitória apostam em prolongar algumas ações, para enervar a equipa e o estádio. Mas, temos de fazer isto ao contrário. Temos de ser nós a galvanizar o estádio e os adeptos. Com eles fica menos difícil"."Animicamente andamos numa montanha russa. Não estou a passar mensagem para o balneário, o que falo aqui estamos fartos de falar. Parece que sofremos, damos tiros em nós próprios e não nos outros. Agora, temos mais uma oportunidade de voltar a ser felizes e procurar consistência. Não vamos jogar para não sofrer golos, mas temos de ser competentes nisso. Não podemos pensar em não sofrer golos, mas sim em ter fome de marcar golos. Temos de procurar resolver os problemas, já duram há muito tempo. Temos de procurar ser mais competentes"."Temos de acreditar e confiar no que podemos fazer. Reagimos nos jogos com o Gil Vicente e Vizela, é verdade, depois de estarmos em desvantagem, mas não podemos andar nesse rame, rame. É difícil explicar o que se tem passado, não conseguimos manter esse registo. Queremos fazer um grande jogo em nossa casa, mas com a conquista dos três pontos"."A equipa do Arouca é uma equipa bem organizada, com processos bem definidos, a classificação não reflete o processo que têm revelado. Mas não podemos olhar para isso. Ainda agora provamos isso, dentro do campo demos tiros nos pés. Não podemos olhar para a classificação, para os pontos. Continuamos focados, a acreditar nos objetivos a que nos propusemos. Sabíamos que não ir ser fácil, mas admito que nunca pensei que seria tão difícil. Que seja difícil, mas que tenhamos a capacidade de encarar os momentos maus de frente"."Temos de ter capacidade de perceber que tipo de expulsões foram, se foi negligência ou falta de concentração. Não se pode tirar a agressividade a qualquer jogador. Não quero castrar a agressividade do Alfa, algo que a nossa equipa precisa muito, da mesma forma que não queremos castrar a criatividade dos alas. Sabemos muito bem como aconteceram essas expulsões. Sabemos de outras situações, erros que cometemos em zonas críticas, questões que queremos corrigir para deixar de pagar caro".