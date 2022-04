Pepa antevê embate com P. Ferreira: «Temos de encarar esta partida como uma final»

Pepa, treinador do V. Guimarães, anteviu o encontro com o Paços de Ferreira da 30ª jornada da Liga Bwin e acredita que "tem tudo para ser um grande jogo"."Temos de encarar esta partida como uma final. Queremos continuar atrás do nosso grande objetivo, porque temos uma ambição muito grande, uma ambição que não é desmedida. Não dependemos de nós para chegar ao quinto lugar, mas temos de ter esta coragem. Já disse aos jogadores no balneário e posso dizê-lo aqui: Queremos ganhar os últimos cinco jogos, vamos dar tudo por tudo para ganhar os últimos cinco jogos. Mas não vale e pena pensar nos outros quatro, mas sim apenas no de amanhã. Temos de encarar os cinco jogos como finais", começou por frisar, enaltecendo os progressos do adversário do jogo desta sexta-feira no D. Afonso Henriques.