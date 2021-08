Pepa apoia Marcus Edwards: «A qualidade e compromisso estão lá»

O primeiro encontro do Vitória no campeonato terminou em derrota frente ao Portimonense, mas o desfecho poderia ter sido diferente se Edwards tivesse concretizado uma oportunidade clamorosa que teve à disposição. Um lance que levou o extremo a fazer uma ‘mea culpa’ em público, mas que Pepa desculpou no imediato.

“Falar sobre o gesto técnico dentro de campo, não falo. Não vou comentar redes sociais e notícias. Ele teve compromisso com o jogo, criou oportunidades, sentiu-se desolado. Às vezes fixamo-nos na imagem negativa, mas só falha quem lá está. Ele enquadrou-se bem, foi uma infelicidade no último minuto. Foi o Marcus, mas podia ter sido outro qualquer. A qualidade e compromisso estão lá”, apontou o técnico.

A falta de eficácia foi, de resto, um dos problemas identificados por Pepa no jogo com os algarvios. No entanto, o técnico acredita que esse aspeto será corrigido . “A primeira parte foi muito boa, embora tenham faltado os golos. Temos de estender esses 45 minutos por mais tempo. Depois, temos de revelar mais capacidade de finalizar. As coisas vão surgir com naturalidade, se mantivermos esta qualidade de jogo”, garantiu.

Segue-se agora o Estoril, um adversário que Pepa assume ser “difícil”, mas que espera conseguir “empurrar para trás”. De resto, para esta partida, o técnico já conta com Rochinha e Tiago Silva, duas “boas dores de cabeça”.