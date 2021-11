Pepa após a derrota no Dragão: «O jogo foi taco-a-taco até à expulsão»

Pepa, treinador do V. Guimarães, defendeu que a sua equipa mostrou uma exibição personalizada diante do FC Porto e que só quebrou após ter ficado com menos um jogador em campo."Saio satisfeito, não pelo resultado. Tenho de realçar a grande personalidade e a inteligência da equipa. Foi uma entrada muito forte do FC Porto, perdemos uma ou duas bolas a tentar sair curto, mas sabíamos onde agredir o FC Porto. Tenho de realçar a qualidade que tivemos até à expulsão. Fomos uma equipa pessoalizada, com caráter, inteligente. Com sete jogadores abaixo dos 23 anos, sinal de que há futuro, mas acima de tudo há presente. Num palco destes, contra um porto fortíssimo… Depois da expulsão passámos mal, sem capacidade de definir no último terço e sem bola. Quando ganhávamos a bola não tivemos o discernimento da 1ª parte para agredir o FC Porto. O jogo foi taco-a-taco até à expulsão. Mas nada a apontar, foi um erro nosso", analisou o treinador dos minhotos, aos microfones da Sport TV."Faltou. É natural. Não conseguimos ter bola a partir dos 80 minutos. Faltou-nos essa capacidade. Recuperando as bolas não tivemos critério nem discernimento para sair com qualidade e agredir o FC Porto. O pensamento estava lá, mas a capacidade não.""Mais do que o risco, temos de crescer com estas situações e erros. Foram dois amarelos na 1ª parte quando o jogador do FC Porto está de costas. Temos de ser mais competentes, mais concentrados e mais frios nessas ações. Estes 15 dias foram difíceis, com algumas lesões. Pagámos a fatura de três jogos seguidos com intensidade tremenda, contra Marítimo, Benfica e Sporting. Mas no azar de uns, outros se levantam. Queiramos muito um jogo destes. Viemos para ganhar, hoje queríamos dar resposta depois do último jogo [n.d.r.: eliminação da Taça frente ao Moreirense]. Mas a perder, que seja com esta atitude, coragem e inteligência. Assim o nosso caminho vai ser risonho.""É o mínimo. Aqui e em qualquer lado. Estamos todos chateados, frustrados e tristes. Queríamos ter continuado a disputar o jogo. Na minha opinião, já o tinha dito antes deste jogo, é o melhor FC Porto desde que o Sérgio está aqui. Só um vitoria muito competente poderia discutir o jogo olhos nos olhos. Fica o amargo de boca pela expulsão, pois ficou mais difícil".