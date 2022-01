Pepa após derrota em Vizela: «Somos capazes do bom e do pior»

Pepa lamentou a derrota () do Vitória de Guimarães na visita a Vizela, assumindo que a sua equipa tem estado muito inconstante ao longo de toda a temporada."Temos sido muito inconstantes. Somos capazes do bom e do pior. Hoje ,o que fez toda a diferença foi a agressividade e a intensidade, em que o nosso adversário foi muito superior. Quando assim é, as camisolas não ganham jogos, as individualidades não ganham jogos. Quem ganha os jogos é o coletivo. Andamos numa inconstância tremenda. O Vizela esteve sempre muito mais agressivo e intenso. As primeiras e segundas bolas foram todas do Vizela e, quando assim é, não há nada a fazer", começou por dizer o técnico dos vimaranenses, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Tem sido uma luta tremenda dar continuidade às boas exibições. Mais do que minuto a minuto, é jogo a jogo. Tivemos um jogo onde marcámos primeiro o golo, estivemos cinco minutos por cima, mas foi pouco tempo. Houve uma falta de agressividade e de intensidade que é inegociável. Podemos empatar, perder ou ganhar, mas na exigência e na agressividade nunca podemos baixar.""Temos de fazer mais e melhor dentro de campo. A cobrança da massa adepta é compreensível. Sabemos os erros que cometemos. O erro acontece, mas se ficarmos macios, pouco intensos, não temos hipóteses de [dar a volta]. O Vizela esteve no seu limite e o Vitória esteve longe de estar no seu limite.""Não se trata de nome A, B ou o C. Se fizermos este tipo de jogo, sem estarmos no nosso limite, é difícil [conseguir melhor]. O treinador não ganha jogos. É dentro de campo [que se ganham]. Independentemente do nome [do adversário], temos de estar no nosso limite. O coletivo tem de absorver isso tudo."Independentemente do 'onze' que entrou na segunda parte, tinha de ser o coletivo a fazer muito mais e melhor na segunda parte [a propósito de não ter feito alterações]. Houve mérito do Vizela nos golos, mas temos de estar muito mais ligados e concentrados. A competência inclui concentração e rigor", concluiu.